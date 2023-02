Ny leder i birøkterlaget

Kari-Anne Thygesen fra Averøy er valgt til ny fylkesleder i Møre og Romsdal Birøkterlag. Hun tar over etter Randi Walderhaug Frisvoll, som har hatt vervet i to år. Birøkterlaget er opptatt av å fremme interesse for honning og honningprodukt.