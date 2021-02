Ny leder for Helsepartiet

Nils Olav Moen er ny leder i Helsepartiet Møre og Romsdal. Moen har sittet i Vanylven kommunestyre for Helsepartiet, som en av to innvalgte representanter, siden 2019. Tidligere leder Bente Rogne Åkre har vært fylkesleder for Møre og Romsdal siden Helsepartiets oppstart i 2017. Det skriver partiet i en pressemelding.