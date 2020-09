Ny ledelse i Veøy

Daglig leder Arne Langseth har bedt om avlastning, etter at konsernet har opplevd store endringer innad i konsernet. Dermed ansetter konsernet Lars Elling Bjåstad som ny konsernsjef, mens Langseth skal ha ansvar for den samlede operative driften i konsernet. Det skriver Veøy i en pressemelding. Bjåstad er i dag administrerende direktør og deleier i datterselskapet Veøy Møre AS i Ålesund.