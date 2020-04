Ny kvotemelding

I dag blei den nye kvotemelding for fiskerinæringa lagt fram. Kvotemeldinga skal blant anna avklare kven som kan fiske, kor mykje dei kan fiske og korleis fiskekvotane blir fordelt. Meldinga har fått kritikk og fleire opposisjonsparti meiner den vil føre til lågare aktivitet. Ap har tidlegare kravd at regjeringa trekker kvotemeldinga. Steinar Reiten (KrF) sit i næringskomiteen og har vore med på å utarbeide meldinga. Han meiner den mellom anna vil skape meir føreseielegheit og føre til eit meir oversiktleg kvotesystem, noko næringa har etterspurt, seier han. – Vi får eit nytt system for kystflåten der ein ikkje lenger må søke om årlege deltakaravgangar, alle i flåten vil få eit fast fiskeriløyve og ein fast del av totalkvoten. Det bidreg til å gjere systemet meir oversiktleg. Vi låser også lengdegruppa i kystflåten som gjer at vi sett ein stoppar for ei utvikling der kvotar har blitt flytta over på stadig større fartøy, seier Reiten.