Ny kraftledning er ferdigbygd

Den nye kraftledningen på 420 kilowatt mellom Surnadal og Snillfjord er klar, melder Statnett. Prosjektet er en del av en større utbygging, som skal legge til rette for vindkraft langs trøndelagskysten, samt styrke kapasiteten i sentralnettet for regionen. – Dette er en viktig milepæl. Både fordi kraftledningen og stasjonene er ferdige tre måneder før planen, men mest fordi dette er en viktig kraftledning for å styrke strømforsyningen langs kysten av Trøndelag og Møre og Romsdal samt legge til rette for en helelektrisk fremtid, sier konserndirektør i Statnett Elisabeth V. Vardheim i en pressemelding.