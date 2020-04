Ny koronasmitta i Kristiansund

Ein ny person har testa positivt på koronasmitte i Kristiansund, totalt 19 personar til saman. Det melder kommunen i ei pressemelding. To av dei 19 er friskmelde av kommuneoverlegen, og fleire friskmeldingar er venta dei neste dagane. Kommunen skriv vidare at dei ikkje har lause trådar, og hevdar at dei har ei fullstendig smittesporing.