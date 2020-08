Ny koronasmitta Hurtigruteansatt

Et besetningsmedlem på hurtigruteskipet Fridtjof Nansen testet positivt på koronaviruset etter hjemkomst til Filippinene 26. august. Hele resten av mannskapet har testet negativt og er nå blitt testet enda en gang, opplyser Hurtigruten til NTB. MS Fridtjof Nansen ligger for tiden til kai i Hellesylt i Stranda kommune, der skipet er utleid til produksjonsselskapet Truenorth. Selskapet jobber for tiden med innspillingen av den sjuende «Mission Impossible»-filmen med Hollywood-stjernen Tom Cruise.