Ny koronapasient innlagt i Molde

Tysdag 31. mars blei ein ny pasient med kjent koronasmitte innlagd ved Molde sjukehus, opplyser helseføretaket. Verken tilsette, eller andre pasientar ved Molde sjukehus har vore eksponert for smitte, opplyser dei. – Pasienten ligg i eit skjerma område på sjukehuset og tilstanden til pasienten er etter forholda god, seier klinikksjef Georg Johnsen. Dermed er status for innlagde pasientar i Møre og Romsdal tysdag klokka 15.30 slik:. Molde sjukehus: 3 innlagde koronapasientar. Tilstanden for to av pasientane er alvorleg, men stabil. Tilstanden for pasienten innlagd 31.mars er etter forholda god. Ålesund sjukehus: 1 innlagd koronapasient. Tilstanden til pasienten er etter forholda god. Kristiansund sjukehus: 3 innlagde koronapasientar. Tilstanden til to av pasientane er etter forholda god. Tilstanden til den tredje pasienten er alvorleg, men stabil. Volda sjukehus: 1 innlagd koronapasient. Tilstanden for pasienten er alvorleg, men stabil.