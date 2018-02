Ny kontrollstasjon åpnet

I dag ble nye Romsdalen kontrollstasjon langs E136 åpnet. Hver dag kjører 500 tungbiler langs den viktige vegen for transport av varer inn og ut fra Møre og Romsdal. - Det blir en helt annen hverdag for våre kontrollører på jobb her nå, og kvaliteten på kontrollene vil øke siden det nå er lagt til rette for å kunne sjekke alt ved kjøretøyet, sier seksjonsleder Runar Inge Larsen ved utekontrollseksjonen i Statens vegvesen Region midt.