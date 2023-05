Ny kontrakt til Vard

Selskapet Vard har signert ei ny kontrakt med Purus Wind for bygging og design av to støttefartøy til havvindparkar. Puris Wind er ein leverandør av havvindtenester og har base i England. Avtalen har også opsjon på ytterlegare to fartøy, skriv Vard i ei pressemelding. Det første fartøyet skal etter planen bli levert i andre kvartal i 2025 og det andre fartøyet i andre kvartal 2026.