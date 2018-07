Ny kontrakt til VARD

VARD har inngått ny kontrakt på design og bygging av et ekspedisjonscruisefartøy til tyske Hapag-Lloyd Cruises, skriver skipsverftet i en pressemelding. Vard Langsten har to lignende skip under bygging til samme rederi, og har nå fått kontrakt på å levere et til i denne serien for levering i 2. kvartal 2021. Skipet blir 139 meter langt og 22 meter bredt, og skal huse 230 passasjerer.