Ny kontrakt til Vaagland Båtbyggeri

Halsa-selskapet Vaagland Båtbyggeri AS signerte torsdag sin største kontrakt nokon gong, skriv Tidens Krav. Kontrakten gjeld bygging av ein ny og moderne linebåt for selskapet H.P Holmeset AS i Haram og sikrar bedrifta arbeid ut 2019. Marknadssjef Asbjørn Tøssebro i Vaagland seier kontrakten er svært viktig. – Det gir oss moglegheita til å vere langsiktig. Dette gir oss ei lys framtid, seier Tøssebro til NRK.