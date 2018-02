Ny kontrakt til Ulstein verft

Acta Marine, som allerede har ett fartøy under bygging ved Ulstein verft, har skrevet kontrakt på ytterligere ett bygg. Skipet er et konstruksjonsstøttefartøy for offshoreindustrien, og av designet SX195. Det er planlagt levering av skpet i andre kvartal 2019. Administrerende direktør Kristian Sætre ved Ulstein verft sier i en pressemelding at de er glade for tilliten Acta Marine viser med den nye kontrakten. Bildet viser «Acta Auriga» som er under bygging i Ulsteinvik, og snart er klart for prøvetur.