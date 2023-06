Ny kontrakt til Ulstein

Ulstein Design & Solutions AS har signert ein kontrakt med Tersan Shipyard. Dette på to metanoldrivne konstruksjonsstøttefartøy for havvindindustrien. Det skriv selskapet i ei pressemelding. Skipa skal byggast for det nederlandske reiarlaget Acta Marine.

Acta Marine har allereie signert ein 12-årskontrakt med RWE for skipa, som går ut på at dei støtte vindparkar i Nordsjøen. Fartøya har base i Grimsby og vert venta å settast i arbeid i 2025 og 2026.