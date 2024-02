Ny kontrakt til MMC First Process

Selskapet MMC First Process, med hovedkontor i Fosnavåg, har signert avtale med Eyvi AS. De skal levere et system for fiskelogistikk til det landbaserte oppdrettsanlegget til Hima Seafood AS på Rjukan.

MMC First Process får ansvar for å levere utstyr og teknologi for flytting av levende fisk i anlegget. Det melder selskapet i en pressemelding.