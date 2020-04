Ny kontrakt til Island Offshore

Island Offshore opplyser at skipet Island Victory har sikra seg meir jobb i Barentshavet denne våren. – Søndag 5. april tok dei til på ei 60 til 90-dagars kontrakt for selskapet Ocean Installer på felta Johan Castberg og Askeladd. Equinor er sluttkunde på begge felta, skriv dei i ei pressemelding. – Vi håpar det kan vere starten på eit lengre samarbeid mellom selskapa, seier administrerande direktør i Island Offshore Management AS, Tommy Walaunet.