Ny kontrakt til Hareid Group

Hareid Group har signert ei kontrakt med Larsnes Mek for ei leveranse av eit innovativt fiske- og havbruksfartøy til Myre Kystdrift AS. Fartøyet er designa av Seacon AS i Måløy.

Hareid Group skal, i tillegg til komplette elektroinstallasjonar, levere hovudtavle, nødtavle, navigasjons- og kommunikasjonssystem, fiskeleitingsutstyr og intercom/PA-system til prosjektet. Det skriv selskapet i ei pressemelding.