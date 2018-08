Ny kontrakt til Golden Energy

Rolls-Royce Marine har signert en kontrakt med Golden Energy Offshore i Ålesund om å levere batterisystem til to offshorefartøy. Kontrakten inkluderer SAVe Energy-systemet som Rolls-Royce lansert tidligere denne måneden. I tillegg vil de to forsyningsskipene Orla og Frayja få en oppgradering av eksisterende Rolls-Royce teknologi om bord for å gjøre skipene mer energieffektive.