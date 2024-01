Ny kontrakt til Brunvoll

Brunvoll har signert ei ny kontrakt med Vard. Dei skal levere eit omfattande framdrifts- og manøvreringssystem for det japanske selskapet Toyo Construction Co. Ltd sitt nye kabelleggingsfartøy. Det melder Brunvoll sjølv i ei pressemelding. Fartøyet er designa av Vard og skal etter planen stå klart i andre kvartal i 2026.