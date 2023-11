Ny kontrakt til Brunvoll

Selskapet Brunvoll har fått en ny kontakt på å levere et komplett fremdrift- og manøvreringssystem for et fiskefartøy til Karstensens Skibsværft og Klondyke Fishing Company. Det skriver Brunvoll i en pressemelding. Leveringen av det komplette fartøyet vil skje i 2026.