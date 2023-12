Ny kontrakt på Myklebust Verft

Hareid Group har sikret en ny kontrakt med Myklebust Verft AS for levering av komplette elektroinstallasjoner til en tråler for det skotske rederiet Sunbeam Fishing Ltd. Det skriver selskapet selv i en pressemelding.

Det 73 meter lange fartøyet er designet av Salt Ship Design og er planlagt levert rundt årsskiftet 2025/2026. Leveransene fra Hareid Group inkluderer alt fra elektrodesign og -integrasjon til tavlepakker, automasjonsanlegg, power management system, utstyrsleveranser, brokonsoller og installasjon.