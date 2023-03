Ny kontrakt mellom VARD og NCT Offshore

Vard har inngått kontrakt for bygging av et kabelleggingsfartøy for det danske selskapet NCT Offshore. Kontrakten gjelder både design og bygging av skipet, som i hovedsak skal brukes til å legge undersjøiske kabler mellom offshore-installasjoner. Det er andre gang i løpet av det siste året at NCT Offshore skriver kontrakt med Vard.