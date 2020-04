Ny kontrakt for Vard

Vard skal bygge eit servicefartøy for havvind for selskapet Ta San Shang Marine. Fartøyet vil vere det første av sitt slag i Asia, og er spesielt utvikla for å operere for havvindparken Greater Changhua utanfor Taiwan. Det blir bygd på Vards skipsverft i Vietnam og levert i første halvår 2022. – Havvindparkar utviklar seg frå å vere ein europeisk induistri, til å bli verdsomspennande. Med denne kontrakten går Vard inn i dette markedet i ei tid initiativa rundt fornybar energi er aukande, seier Erik Haakonsholm, administrerande direktør i Vard offshore i ei pressemelding.