Ny kontrakt for Rolls Royce

Rolls-Royce Commercial Marine har signert en stor kontrakt med et kinesisk verft om å levere propulsjonssystem til ni fartøy som skal bygges for italienske Grimaldi Group. De ni avanserte Ro-Ro (roll-on-roll-off) fartøyene blir 238 meter lange og er designet for å kunne frakte 7.800 meter med rullende enheter, noe som tilsvarer cirka 500 trailere. Styremaskinene skal leveres fra Brattvåg i Haram.