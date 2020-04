Ny kontrakt

MMC First Process i Skodje har inngått avtale om leveranse av ny fiskeforedlingsfabrikk til Sociedad Pesquera Landes I Chile. – Det er var viktig å få på plass denne kontrakten no, seier Per-Arild Aamelfot i MMC First Process. Dei håper leveransen vil gi ringverknadar i lokalmiljøet rundt den maritime klynga på Sunnmøre.