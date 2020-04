Ny kontrakt

Havila Shipping har inngått ny kontrakt for forsyningsskipet Havila Commander. Kontrakten med Total E&P gjelder for en fast periode på 18 måneder. Havila Commander har arbeidet for Total E&P siden april 2012. Administrerende direktør i Havila Shipping, Njål Sævik, er glad for at de kan holde så mange av båtene i arbeid selv om det akkurat nå er mange utfordringer for offshorenæringen. Både koronaepidemien og fallende oljepriser gjør tidene ekstra vanskelige. Havila har nå tre av båtene sine i opplag og det har de hatt i rundt to år.