Ny kontrakt

Vard Aukra har inngått kontrakt om å bygge et fiskefartøy for Orten Fiskeriselskap. Fartøyet skal leveres i tredje kvartal av 2018, og kontraktens verdi er på ca. 40 millioner kroner. Det nye fartøyet er for line- og garnfiske, og skal være 15 meter langt og 8 meter bredt. – Vi kjenner godt til Vard Aukra, som ligger rett over fjorden for oss. Valget var enkelt for oss, sier Torstein Orten, daglig leder i Orten Fiskeriselskap. Verftsdirektør, Geir Larsen, ved Vard Aukra gleder seg til å bygge for et lokalt fiskeriselskap igjen. – Dette var en trivelig nyhet for alle ansatte ved Vard Aukra, sier han.