Ny konkurranse for fellessjukehuset

SNR-prosjektet sender ut ny konkurranse for bygging av akuttsjukehuset på Hjelset. Konkurransen er ein totalentreprise med samhandling og budsjettprisen er 2,1 milliardar kroner. Frist for prekvalifisering er 11.juni og inntil fem entreprenørar vil bli invitert til å levere tilbod innan fristen 12. juli. – Målet er å inngå kontrakt med ein entreprenør i haust. Deretter startar vi ein viktig samhandlingsfase som skal sikre ei forsvarleg økonomisk gjennomføring av prosjektet, seier Knut Ragnar Heimdal, prosjektdirektør for SNR.