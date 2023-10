Ny kommunalsjef for oppvekst

Hildegunn Pedersen er tilsett ny kommunalsjef for oppvekst i Ålesund kommune. Ho kjem frå tilsvarande stilling i Sula kommune og tek over stillinga som den øvste leiaren for oppvekst i Ålesund når Bjørn Ivar Rødal, går av med pensjon ved årsskiftet. Det melder Ålesund kommune i ei pressemelding.