Ny keeper til KBK

Målvakten Serigne Mor Mbaye (23) fra Senegal har skrevet kontrakt med Kristiansund BK ut sesongen 2020. Klubben har vært på jakt etter en ny keeper etter at Sean McDermott dro til utlandet og Conny Månsson la opp etter fjorårets sesong. 23-åringen har hatt to opphold i KBK tidligere, og sier til klubbens hjemmeside at han er utrolig glad for å være tilbake i Kristiansund. Avtalen forutsetter at det blir innvilget arbeidstillatelse.