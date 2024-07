Ny KBK-kamp på Aker Stadion

Det pågående arbeidet på Nordmøre stadion gjør at Kristiansunds hjemmekamp mot Lillestrøm 4. august spilles i Molde. Det opplyser Norges Fotballforbund.

I juni herjet det uvær på Nordmøre, og kraftig vind ga store ødeleggelser på kunstgresset i Kristiansund. Klubben har tidligere uttalt at de ser for seg at arenaen kan tas i bruk igjen rundt 1. september.

Oppgjøret mot Sandefjord, som opprinnelig var planlagt 21. juli, ble nylig flyttet til 5. oktober.

8. juli spilte KBK «hjemmekamp» mot Fredrikstad i Molde. Den vant nordmøringene 3-1.