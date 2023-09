Ny jobb for Solskjær

Ole Gunnar Solskjær er hyret inn av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) som del av et ekspertpanel. Han skal følge Champions League-kamper fra tribunen.

– Min rolle i Uefa går ut på at jeg skal være til stede på Champions League-kamper og analysere lagene, blant annet se hvordan de prøver å straffe motstanderen. Jeg vil kunne se på lagene fra et annet perspektiv enn da jeg var trener, sier Solskjær i er intervju med The Athletic.

I løpet av de siste 25 årene har Uefa utarbeidet flere hundre analyser fra kamper med klubber og landslag. Trenere med erfaring fra toppnivå står for mange av disse rapportene. Solskjær var manager i Manchester United i snaut tre år. Han ble ansatt i desember 2018. Siden exiten i United har han ikke hatt noen trenerjobb på seniornivå. (NTB)