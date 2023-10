Ny i landslagstroppen

Emma Stølen Godø er tatt ut i landslagstroppen i fotball etter at mellom andre Guro Reiten måtte melde forfall.

Godø spelte aldersbestemt fotball i Midsund før ho gjekk til Molde.

Sidan har 23-åringen spelt for Lyn og no spelar ho for LSK Kvinner.