Ny hovudinngang

Leiinga i Helse Møre og Romsdal går inn for å starte bygginga av ny tilkomst og hovudinngang på Ålesund sjukehus før planane for ombygginga av resten av sjukehuset er ferdig planlagt.

Arbeidet med ny tilkomst og hovudinngang blir skilt ut som eige prosjekt, og bygginga kan dermed ta til alt til hausten.

Hovudinngangen blir flytta frå sørsida til nordsida og det blir trapper og heis frå ein ny busshaldeplass oppe på Borgundveien nord for sjukehuset.

Med denne omlegginga blir det også fjerna trafikk frå eit område der det etter kvart skal byggjast mellom anna nytt akuttmottak.

Styringsramma for dette delprosjektet er på over 60 millionar kroner. Delprosjektet inngår i ein større plan for å modernisere Ålesund sjukehus. Trafikk-delen står også i samanheng med omlegging av kollektivtrafikken i området, som følgje av Bypakke Ålesund.