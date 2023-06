Ny hovudbrannstasjon

Fredag 30. juni tek Ålesund kommunale eigedom KF (ÅKE) over Lerstadvegen 525. Dette blir tomta for den nye hovudbrannstasjonen for Ålesund brannvesen KF. Det skriv kommunen i ei pressemelding. Eigedommen blei tidlegare kjøpt for 92 millionar kroner. Det skriv kommunen i ei pressemelding.

I tillegg til hovudbrannstasjon er planen at Lerstadvegen 525 skal innehalde ambulansestasjon, sivilforsvaret og IUA-depot (Miljøberedskap for Sunnmøre).