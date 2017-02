Ny Havyard-kontrakt

Havyard MMC AS har inngått kontrakt for levering av utstyr til ein ny brønnbåt som Artic Shipping skal levere til Dess Aqua. Dette blir båt nummer to i ein kontrakt på fire fartøy. Kontraktsverdien er nær 60 millionar kroner. MMC leverer ein komplett pakke for fiskehandtering til fartøyet. Her skriv Leif Gjelseth og Arnfinn Hide under kontrakten, saman med Artic Shipping-direktør Ove Vilnes (i midten).