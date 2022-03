Ny fugleinfluensa oppdaget

Havørna som ble funnet i Karihola i Kristiansund har testet positivt for høypatogent fugleinfluensa. Det er første gang denne typen fugleinfluensa er påvist her i fylket. Ane Ramskjær i Mattilsynet sier vårtekket for fugler snart er i gang og at det derfor kan komme flere tilfeller. Hun ber folk melde fra om døde fugler for å få oversikt. Fugleinfluensa er en svært smittsom og alvorlig virussykdom for fugler og kan også smitte over til dyr.