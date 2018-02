Ny forsvarer til Molde HK Elite

Sarah Paulsen (20) fra Danmark er klar for Molde HK Elite kommende sesong. Hun kommer fra den franske Eliteserieklubben Dijon og har skrevet kontrakt for 2 sesonger med Molde fram til 1. Mai 2020. Hun har deltatt for aldersbestemte landslag i Danmark, har vunnet den danske serien og spilt i Mesterligaen med Viborg. – Jeg har valgt Molde fordi det er et spennende ungt lag med en spillestil som jeg syns matcher meget godt min egen, sier Paulsen i pressemeldingen.