Ny ferjelem på Skår

Ørsta kommune skal bruke ein million kroner til montering av ny ferjelem på Skår i Hjørundfjorden. Det blei bestemt på eit kommunestyremøtet torsdag. Dermed er dei eit skritt nærare å kunne halde fram med ferjedrift dit, også frå januar 2020. Ferjeruta til Skår er ikkje med i den nye avtalen om ferjedrift på Indre Sunnmøre. At ferja også skal gå til Skår vil truleg koste rundt 300.000 kroner årleg. Kven som skal betale ekstrarekninga for å køyre dit er så langt uavklart, men Ørsta-ordførar Stein Aam seier dei har god dialog med fylket og har tru på at dei vil finne ei god løysing.