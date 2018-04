Ny eksportrekord for torsk

Norsk fiskeeksport falt med 8 prosent i volum og 2 prosent i verdi i første kvartal i år. Manglende tilgang til det russiske markedet fører til lavere priser. Klippfisken bidro imidlertid til at Norge satte ny eksportrekord for torsk i første kvartal. – Dette er det beste kvartalet for torsk noensinne, med en samlet eksportverdi på over 3 milliarder kroner. Spesielt klippfisk, saltfisk og fersk hel torsk har hatt en prisoppgang, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Sjømatrådet.