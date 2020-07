Ny eier på besøk

Den nye eieren var i dag på besøk hos Green Yard Kleven. Dette var det første besøket på verftet etter at kjøpsavtalen ble kjent tidligere denne uka. Hans-Jørgen Fedog i Green Yard sier han har stor tro på at de skal klare å ta verftet tilbake til gamle høyder, blant annet sammen med direktøren ved verftet, Kjetil Bollestad. Fedog sa også at første prioritet nå er å få solgt et plattform supplyskip, noe han har stor tro på, og få så mange ansatte som mulig tilbake i jobb.