Ny droneklage

Tidsskriftet Dronemagasinet klagar igjen på at dei ikkje får filme med drone under bryllaupet i Geiranger i helga.

Politiet har gitt løyve til NRK og TV2, i tillegg til ein privat fotograf som filmar for brudeparet. Dronemagasinet meiner politiet har endra vilkåra undervegs, og reagerer mellom anna på at han som filmar for brudeparet har fått løyve i ettertid.

Magasinet ønskjer å dokumentere dronebruken under bryllaupet.