Ny drift etter konkursen

Drifta ved PE Bjørdal vert ført vidare under nytt namn. Bedrifta Steel Tech AS har lagt eit grunnlag for å starte med ny aktivitet i lokala til tidlegare PE Bjørdal AS. Det skriv Møre-Nytt som viser til ei pressemelding som blei sendt ut i går.

Selskapet vart kjøpt av PE Bjørdal AS i 2018 og aktiviteten i selskapet blei då lagt under PE Bjørdal AS. Selskapet vil no vidareføre begge selskapa sine produkt og tenester. Sparebank 1 SMN, er også med på den vidare finansieringa av selskapet.