Ny direktør for Nynorsk Kultursentrum

Olav Øyehaug Opsvik blir ny direktør for Nynorsk Kultursentrum. Det skriv stiftinga i ei pressemelding. I april i år blei det kjent at styret hadde gjort avtale med dåverande direktør Per Magnus F. Sandsmark om at han skulle gå av som direktør med umiddelbar verknad.

Olav Øyehaug Opsvik kjem frå stillinga som forskings- og samlingsleiar i Nynorsk Kultursentrum, og startar i stillinga som direktør 27. november.