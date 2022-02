Ny daglig leder

Aalesunds Fotballklubb har ansatt Ronny Stokke som ny daglig leder etter Geir Steinar Vik. Stokke kommer fra jobben som dalglig leder i Momentium.

I en pressemelding fra klubben går det fram at Stokke får en sentral rolle med å videreutvikle klubben og legge til rette for økt sportslig satsing.



Stokke sier i samme pressemelding at han ser frem til den nye utfordringen som venter han.