Ny dagleg leiar

Øystein Solevåg blir ny dagleg leiar for Bingsa Gjenvinning AS. Det melder selskapet i ei pressemelding. Solevåg kjem frå stillinga som dagleg leiar for ÅRIM.

Solevåg blir no leiar for Bingsa Gjenvinning, som blei eit større selskap etter samanslåinga av tidlegare ÅRIM IKS.