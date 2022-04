Ny dagleg leder

Thomas Vikanes er ansett som ny daglig leder i servicebedriften Møre Drift. Møre Drift ble startet av Kenneth Sundgot i 2005. I en pressemelding skriver bedriften at de har hatt en stor omsetningsvekst under pandemien. Bedriften omsatte for 25 millioner i 2019, og runder i år 40 millioner for første gang.