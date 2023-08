Brua ser kanskje ikkje så spesiell ut.

I 150 år har ulike bruer frakta sau, kyr, bilar og skiløparar over elva Grødøla i Sunndal. Da steinbrua måtte bytast ut, tok det lokale veglaget kontakt med forskarar i verdsklasse. Med dertil resultat.

– Det her er ein verdsnyheit! Me trur dette er framtidas løysing, seier Grethe Hjetland i Norsk Hydro.

No skal den vesle brua, omgitt av vakker natur, bli reklame i ei av planetens største og mest forureinande bransjar: Betongindustrien.

ALUMINIUM: Grethe Hjetland frå Hydro beundrar aluminiumen under den nye brua i Sunndal. Foto: Roar Strøm / NRK

Basisk betong

Betong er det enormt mykje av på Jorda. Det er snart meir betong enn biomasse på kloden vår. Rundt 8 prosent av CO₂-utsleppa i verda kjem frå betong.

Brua i Sunndal er den første i verda som er bygd med aluminium og betong.

– Alle rundt oss sa at «aluminium og betong ikkje går saman», seier Harald Justnes, oppfinnaren bak det heile.

MEISTERHJERNEN: Harald Justnes, sjefforskar på Sintef. Foto: Sintef

I betong brukar ein sement, som styrkast med ei armering av stålstenger på innsida. Både sementen og stålet gir store klimautslepp. I tillegg til at stålet rustar.

Etter 50–100 år må ein gjerne bruke masse pengar på reparasjon.

I 2015 fekk Sintef-forskar Justnes eit spørsmål på jobben:

– Kan ein ikkje armere med (rustfritt) aluminium?

Nei, for aluminiumet ville forvitre grunna den høge pH-en i betong.

Likevel, på veg heim fekk kjemikaren ein idé.

80 prosent mindre CO₂

– Kva om ein endra sjølve betongen? Og gjorde den mindre basisk? tenkte Justnes

Snart sette han i gang med forsøk, og enda med å bytte ut over halvparten av sementen med brent leire. Noko som viste seg å fungere, og som i dag gir han telefonar frå heile verda.

REVOLUSJON: Miljøbetong over, aluminium under. Foto: Roar Strøm / NRK

Det er mange fordelar med å bytte stålet med aluminium og sement med leire:

Leire gir lågare utslepp, da den brennes på ca. 800 grader, mot 1450 grader for sement.

Det same gjeld metallet. Aluminium treng under halvparten av varmen som stål treng. Altså mindre straum og utslepp.

Metallet kan ein blant anna hente frå gamle bilmotorar.

Til saman blir CO₂-utsleppa redusert med mellom 60 til 80 prosent.

I tillegg kan ein kan klare seg med langt tynnare betongplater, og vil spare store summar på å unngå vedlikehald og riving.

STOLT: Grethe Hjetland og Trond Furu frå Hydro og Gunnar Olav Furu frå det lokale veglaget på den nye klimabrua i Sunndal. Foto: Roar Strøm / NRK

Anti-rust-boks

På brua i Sunndal er dei stolte. Grethe Hjetland frå Hydro ønsker å selje «framtidas betong» til heile verda.

– Denne «grøne» betongen kan erstatte all anna betong. Kanskje med unntak av at den bør brukast med omsyn der det er brannfare.

Dei håper at brua vil bli ein attraksjon, i tillegg til å frakte folk og fe på opptil 10 tonn.



Ein liten boks med sensorar under brua skal passe på at aluminiumen ikkje blir svekka.

OPPTIL 10 TONN: Første bil over brua gjekk i alle fall bra. Bilen var av typen Mitsubishi Outlander. Foto: Roar Strøm / NRK

«Til evig tid»

Kva er så utfordringa før dette skal bli den nye standarden?



– Å få tak i nok leire, seier forskar Harald Justnes. I dag blir det nemleg brent lite leire rundt i verda.

Men kor lenge vil eigentleg den nye klimabrua halde?

Til nesten «evig tid», ifølge mannen bak ideen.

– Det er romerske konstruksjonar som står i dag, men dei hadde verken armering eller frost. Med aluminium skal me slå romarane, seier Justnes.

Han går god for ei «ekstrem» levetid på minst tusen år.

– Eg ser ingen grunn til at eg ikkje skal kunne garantere det. Eg lev jo ikkje så lenge, så ingen kan saksøke meg, humrar Justnes.