Ny brannstasjon i Kristiansund

Firmaet Ziko Holding A/S i Kristiansund mener det beste for Kristiansund er at det blir bygd ny brannstasjon i Powerbygget på Løkkemyra. Kommunen har tidligere sagt at de vil ha ny stasjon i gamle Gomalandet skole, men der mener Espen Bugge Larssen i Ziko at det heller bør bygges park. Ziko Holding A/S tilbyr seg både å bygge ny stasjon og rive skolen og lage park.