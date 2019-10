Ny bemanningstjeneste i Ålesund

Ålesund kommune prøver ut en ny lokal bemannings- og vikartjeneste for å få kontroll på utgiftene. – Bakgrunnen er et bystyrevedtak fra 2018 som sa at kommunen skal ha egne faste ansatte vikarer i store stillinger for å dekke vikarbehovet som finnes spesielt i helse- og omsorgstjenesten, sier Jann Harald Røst som er avdelingsleder for den kommunale bemanningstjenesten. De fire siste årene har kommunen brukt over 80 millioner kroner til å skaffe seg vikarer innen helse- og omsorgstjenesten, ifølge Sunnmørsposten. Skarbøvik sykehjem (bildet) er med på det nye prosjektet og styrer Unni Urkedal Koppen sier det blir spennende. – Jeg har troa på at det blir veldig bra. I tillegg til at det kan gi oss vikarer på kort varsel, tenker jeg at det kan være med på å hjelpe våre faste vikarer får en fast stilling, sier Koppen.